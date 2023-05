Trasy nordic walking do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 6 - 7 maja

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 68 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Piotrkowie Trybunalskim. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Sieradowicki Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,8 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podejść: 2 207 m

Suma zejść: 2 210 m Trasę do marszu z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Roberttof Krótka piesza wycieczka w mroźny dzień. Latem można wybrać się z małymi dziećmi.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przez Świętokrzyski Park Narodowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,15 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 364 m

Suma podejść: 850 m

Suma zejść: 755 m Trasę do marszu z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Venietvide

Trasa przez Świętokrzyski Park Narodowy do Świętej Katarzyny przez Chełmową Górę i Nową Słupię czarnym a następnie czerwonym szlakiem. Wymaga podwiezienia samochodem do punktu startu, ale warto przejść przez puszczę z wielkimi modrzewiami na Chełmowej Górze.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Żółty Szlak Martyrologii Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,21 km

Czas trwania marszu: 45 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 928 m

Suma zejść: 879 m Trasę nordic walking mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Jedrula77

Skarżysko-Kamienna PKP – Skarżysko-Kamienna MCK / PTTK Szlak Martyrologii

SW-7501-y 0,0 km Skarżysko-Kamienna PKP – początek szlaku na Dworcu Głównym PKP.

4,5 km Pogorzałe – wieś położona na szczycie Góry Pogorzelskiej 346,8 m n.p.m.. W XX w. było osadą rolniczą, wielu mieszkańców pracowało w skarżyskich zakładach przemysłowych. 1 stycznia 2000 r. Pogorzałe zostało odłączone od powiatu szydłowieckiego i włączone w granice administracyjne SkarżyskaKamiennej.

8,5 km Cmentarz Leśny Żołnierzy AK - węzeł szlaków: niebieskiego Pogorzałe – Kuźniaki, czerwonego do Radomska. Cmentarz powstał w początkach sierpnia 1943 r. kiedy pochowano tu pięciu żołnierzy ze zgrupowania partyzanckiego „Ponurego” – Jana Piwnika, aktualnie na cmentarzu znajdują się 33 mogiły.

19,5 km Bór – dzielnica Skarżyska – Kamiennej. Miejsce, w którym w dniach 12 – 16 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali 360 osób. Obecnie w lesie na Borze stoi mogiła i pomnik ofiar zbrodni. W odległości ok. 600 m szlakiem żółtym na skarpie rzeki Kamiennej znajdował się przed II Wojną Światową młyn, którego właścicielem był Władysław Ciok. Młyn został zniszczony 6 października 1943 r. przez żandarmerię niemiecka podczas zasadzki na gen. Emila Fieldorfa „Nila” wizytującego Komedę Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK. W zasadzce zginął żołnierz ochrony kpr. Andrzej Pasek „Jędrek”. Upamiętnia to obelisk. W zakolu rzeki w oczku przylegającym do Kamiennej bije źródełko.

26 km Rejów – dzielnica Skarżyska (opis patrz: szlak koloru zielony Skarżysko- Kam. MCK/PTTK nr SW-6502 – y). Dzielnica Rejów słynie przede wszystkim ze znajdującego się tam zbiornika wodnego powstałego na rzece Kamionce. Zbiornik „Rejów” jest największym zalewem w powiecie skarżyskim. Zajmuje 30 ha powierzchni lustra wody. Obecnie pełni funkcję rekreacyjną.

30.2 km Skarżysko – Kam. MCK/ PTTK Koniec szlaku przy Miejskim Centrum Kultury i siedziba Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25.

Czym jest nordic walking? Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

