Trasy rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina

Stopień trudności: 2

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Nasiol23

Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

