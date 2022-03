Trasy rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Piotrkowie Trybunalskim ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Piotrkowie Trybunalskim ma być 6°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 28,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 567 m

Suma zjazdów: 1 586 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Michal.zagdanski

Leśna wycieczka nad Radomkę, leśny staw oraz, dla wytrwałych, przejazd do Mechlina.