Trasy spacerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 5 - 6 lutego?

Wycieczki ze spacerem z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Piotrkowie Trybunalskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Piotrkowie Trybunalskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🌳 Trasa spacerowa: Żółty Szlak Martyrologii

Stopień trudności: 1

Dystans: 30,21 km

Czas trwania spaceru: 45 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 928 m

Suma zejść: 879 m

Jedrula77 poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Skarżysko-Kamienna PKP – Skarżysko-Kamienna MCK / PTTK Szlak Martyrologii

SW-7501-y