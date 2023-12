Trasy spacerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły spędzenie czasu w weekend 9 - 10 grudnia

Szukasz pomysłu na urokliwą ścieżkę na spacer z Piotrkowa Trybunalskiego? Nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różną długość, i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy spacerowe z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być -0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 27%. 🌳 Trasa spacerowa: Opoczno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Trasę dla spacerowiczów z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Max_c74 Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Michniów - Kamień Michniowski - Wykus - Polana Barwinek - Czarny Las - Michniów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 27,72 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podejść: 239 m

Suma zejść: 230 m Trasę spacerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Ziutekd

Marsz ok. 8 godzin z 4 krótkimi przerwami na uzupełnienie płynów - skróty widoczne na ogólnodostępnych mapach, pozwalające zejść ze ścieżek rowerowych szutrowych w las, są rzadko uczęszczane i częściowo zarośnięte. Warto zabrać ze sobą różne mapy dla porównania przebiegu "skrótów" i nawigację GPS.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ultramaraton Leśna Doba Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Trasy.gps poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego). Organizatorzy zapraszają zarówno biegaczy, jak i entuzjastów chodzenia z kijami, których liczna grupa jest już zapisana i będzie rywalizować w oddzielnej klasyfikacji. W Leśnej Dobie mogą wziąć udział osoby o różnym stopniu wytrenowania - zawody rozgrywane są w wymyślonej przez nich formule "ultra dla każdego", dzięki której w zawodach mogą także wziąć udział osoby debiutujące na dystansie ultra i pragnące sprawdzić granice swoich możliwości.

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

