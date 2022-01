Trudny poranek dla kierowców z Piotrkowa Trybunalskiego. W piątek będzie mróz i skrobanie szyb

Upewnij się, czy jutro w Piotrkowie Trybunalskim nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Według wskazań meteorologów, w nocy z czwartek na piątek słupki rtęci powinny pokazać ok. -5°C. Jednocześnie wilgotność powietrza w Piotrkowie Trybunalskim może wynieść 77%, z kolei prawdopodobieństwo opadów śniegu - 90%. Siła wiatru określana jest na 28 km/h. W konsekwencji w nocy z czwartek na piątek niemal na pewno w Piotrkowie Trybunalskim pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Piotrkowie Trybunalskim czeka skrobanie szyb w piątek ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Jakiej pogody spodziewać się w Piotrkowie Trybunalskim w nocy? Aktualna prognoza pogody na noc z czwartek na piątek w Piotrkowie Trybunalskim: Temperatura: -5°C.

Wilgotność powietrza: 77%

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 90%. Pogoda w Piotrkowie Trybunalskim w nocy z piątek na sobotę: Temperatura: -4°C.

Wilgotność powietrza: 82%

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 20%.

Pogoda w Piotrkowie Trybunalskim w nocy z soboty na niedzielę: Temperatura: -5°C.

Wilgotność powietrza: 86%

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 10%.