Trwa remont ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie. Tak obecnie wygląda modernizowana ulica ZDJĘCIA

Na modernizowanym odcinku ul. Wojska Polskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej widać już pierwsze efekty prac budowlanych. Na jezdni pojawiły się już pierwsze warstwy asfaltu, a po obu stronach ulicy układane są chodniki z kostki betonowej.

- Dzięki wcześniej przygotowanej podbudowie równolegle z wylewaniem pierwszych warstw asfaltu układane są chodniki oraz ścieżka rowerowa po stronie północnej z dojazdami do posesji. Na skrzyżowaniu z ul. Kostromską cały czas trwa budowa ronda, które zastąpi sygnalizację świetlną w tym miejscu – informują pracownicy ZDiUM w Piotrkowie.

W związku z pracami remontowymi ul. Wojska Polskiego oraz skrzyżowanie z ulicą Kostromską zostały wyłączone z ruchu samochodowego. Możliwy jest wyłącznie dojazd do posesji zlokalizowanych na przebudowywanym odcinku od strony Al. Armii Krajowej.

- Dzięki wyłączeniu drogi z ruchu zachowamy maksimum bezpieczeństwa, a same prace będą przebiegały sprawnie. Pozwoli to jak najszybciej oddać ulicę do użytku - dodają pracownicy ZDiUM.