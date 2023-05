Tygodniowy przegląd prasy w Piotrkowie Trybunalskim, (14.05-20.05.2023)

Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło w sobotnie popołudnie (20 maja) na skrzyżowaniu ulic Jeziornej z Wierzejską w Piotrkowie. Do szpitala przewieziono motocyklistę.

Piotrkowski magistrat wybrał wykonawcę, który wyremontuje ulicę Roosevelta w Piotrkowie. Zmodernizuje ją konsorcjum dwóch piotrkowskich firm - poinformował w piątek, 19 maja, zespół prasowy Urzędu Miasta.

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.