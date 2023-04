Tygodniowy przegląd prasy w Piotrkowie Trybunalskim, (2.04-8.04.2023)

Przegląd tygodnia: Piotrków Trybunalski, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Opozda jest w formie. Czy Joanna Opozda i Remigiusz Mróz mają romans, czy coś ich łączy? Wiele wskazuje na to, że aktorka i pisarz mają się ku sobie. Można odnieść takie wrażenie, gdy poczyta się, co do siebie piszą w mediach społecznościowych.

Trwa Wielkanoc 2023 w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie. Tradycyjnie Groby Pańskie w kościołach i parafiach licznie odwiedzali mieszkańcy w Wielką Sobotę. Groby Jezusa Chrystusa były budowane dzień wcześniej. W sobotę wierni odwiedzali je w świątyniach i modlili się przy nich. Zobaczcie, jak wyglądają w tym roku.