Uczniowie piotrkowskich szkół uczyli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu - ZDJĘCIA

Piotrkowscy mundurowi gościli w swojej jednostce młodzież ze szkół podstawowych w Piotrkowie. W spotkaniu zorganizowanym w trzech grupach szkoleniowych wzięło udział blisko 300 uczniów z piotrkowskich szkół.

Co można, czego nie można oraz na co trzeba uważać podczas korzystania z Internetu uczniowie dowiedzieli się z prezentacji omówionej przez dr Macieja Dowgiela z Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej w Łodzi. Młodzież wzięła także udział w dyskusji na temat bezpiecznego funkcjonowania w Internecie i konsekwencji wynikających z różnych zachowań. Prelegent wyjaśniał także zależności, jakie zachodzą pomiędzy czynami w świecie realnym i wirtualnym.

- Takie zajęcia zwiększają świadomość młodzieży o tym, jak prawidłowo zareagować na pojawiające się zagrożenia podczas korzystania z Internetu. Zagadnienia poruszone podczas spotkania przez trenera edukacji medialnej to w pierwszej kolejności - wizerunek. Przekazane młodzieży treści dotyczyły tutaj wyjaśnienia tego, że obecność w Internecie jest tylko pozornie anonimowa. Wszystko to, co zrobimy w sieci jest możliwe do odtworzenia, a niektóre lekkomyślne zachowania w Internecie mogą być czynami niezgodnymi z prawem. O konsekwencjach zakazanych zachowań i o tym, jak mogą wpływać na nasz wizerunek trener rozmawiał z młodzieżą - informuje Dagmara Mościńska z KMP w Piotrkowie.