Ukradł samochód w Piotrkowie, a rozbił na latarni w Bełchatowie. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami

Ukradł samochód w Piotrkowie, a rozbił na latarni w Bełchatowie. Policjanci zatrzymali 37-latka, który pijany kierował autem marki Hyundai. Okazało się, że samochód ten ukradł wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim. Teraz odpowie za kradzież z włamaniem oraz kierowanie autem w stanie nietrzeźwości i to w okresie obowiązującego go zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Grozi mu do 10 lat więzienia.