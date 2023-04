Ukradł telefon kompanowi od kieliszka. 28-latek usłyszał zarzut kradzieży

Kradzież telefonu w Piotrkowie. 28-latek usłyszał zarzut kradzieży

We wtorek, 4 kwietnia, do piotrkowskiej jednostki przyszedł 49-latek, który zgłosił kradzież telefonu. Jak oświadczył, 17 marca tego roku na terenie miasta spożywał alkohol. Wówczas podszedł do niego znany mu z widzenia mężczyzna i wspólnie zaczęli spożywać procentowe napoje. Po krótkiej chwili pokrzywdzony zauważył, że nie ma telefonu. Razem ze swoim kompanem zaczęli go szukać, jednak bez sukcesu.

- Zgłaszający oświadczył również, że dwa dni po tym zdarzeniu widział, jak jego telefon użytkuje wspomniany wcześniej kolega - mówi asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Mężczyzna nie znał dokładnych danych amatora cudzego mienia. Nie wiedział również gdzie mieszka. Policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Już po krótkiej chwili ustalili dane mężczyzny. Szybko też dotarli do jego miejsca zamieszkania. W wyniku przeszukania mieszkania funkcjonariusze odnaleźli skradzione mienie.

28-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Właściciel odzyskał skradziony telefon.