Ulica Roosevelta w Piotrkowie doczeka się remontu! Urząd Miasta wybrał wykonawcę inwestycji ZDJĘCIA

Ulica Roosevelta w Piotrkowie, której nawierzchnia jest w fatalnym stanie, doczeka się kompleksowego remontu. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych aż do granic miasta. Urząd Miasta wybrał wykonawcę tak wyczekiwanego przez kierowców remontu.

Wszystkie oferty zmieściły się w kwocie zaplanowanej na wykonanie inwestycji. Najkorzystniejszą z nich złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych. To właśnie te firmy przebudują ulicę Roosevelta.

- Modernizację przejdą dwa odcinki. Pierwszy będzie wykonywany fragment od ul. Wroniej do granic miasta, ponieważ na ten odcinek posiadamy dokumentację techniczną. Z kolei odcinek od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej będzie wykonany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prace obejmą wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej, chodników po stronie północnej, nawierzchni jezdni i oczywiście to, co na co dzień nie jest widoczne, a wymaga kosztownych i długotrwałych prac, czyli praktycznie cała infrastruktura podziemna – wylicza prezydent Krzysztof Chojniak.