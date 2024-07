Upalna środa w Piotrkowie - mieszkańcy szukają ochłody na Słoneczku ZDJĘCIA

Żar leje się z nieba, a mieszkańcy szukają ochłody. W upalną środę tłumnie korzystali z kąpieliska Słoneczko. Na plaży wypoczywały rodziny z dziećmi, nie brakowało też rowerzystów i spacerowiczów. Zgodnie z ostatnimi komunikatami piotrkowskiego sanepidu woda nadaje się do kąpieli.

Ratownicy będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem do końca wakacji. Kąpielisko z infrastrukturą jest czynne przez cały tydzień od godziny 10 do 18. Dodatkowo działa tutaj wypożyczalnia sprzętu wodnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, a w barze można zjeść posiłek.

Ratownicy apelują, by zwracać uwagę na komunikaty, które są umieszczane na tablicach informacyjnych i stosować się do ich poleceń oraz zwracać uwagę na kolor flagi, który jest na maszcie. Kolor czerwony flagi oznacza zakaz kąpieli, natomiast flaga koloru białego to oznaka, że można korzystać z kąpieli.