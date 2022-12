Uroczyste otwarcie drogi Kłudzice - Łęczno, jest nazywana małą obwodnicą Sulejowa ZDJĘCIA

Uroczyste otwarcie drogi Kłudzice - Łęczno, jest nazywana małą obwodnicą Sulejowa

Asfaltowy odcinek położonej w środku lasu drogi Kłudzice - Łęczno w gminie Sulejów oddano do użytku w czwartek 29.12.2022. Drogę o długości 4 km przebudowano dzięki dotacji od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który przekazał na ten cel 2 411 710,12 zł z funduszu leśnego, czyli 80% wartości inwestycji, pozostałą część sfinansowano z budżetu Sulejowa.

Podczas uroczystego otwarcia Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa, Waldemar Pązik nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków oraz podinspektor Marcin Dziubecki komendant Komisariatu Policji w Sulejowie składali kierowcom korzystającym z nowej drogi noworoczne życzenia wręczając im wydane na tę okoliczność i kartki. Wcześniej przecięto wstęgę, zaś drogę poświęcił ksiądz.

Nowa droga jest skrótem geometrycznym dla mieszkańców części naszej gminy, mówi Wojciech Ostrowski burmistrz Sulejowa. Krzewiny, Łęczno, Bilska Wola, Biała, Adelinów mają zdecydowanie bliżej do Piotrkowa. Jest to również skrót czasowy dla mieszkańców Sulejowa np. w piątek po południu, czy w poniedziałek rano, gdy na DK 12 jest tak duży ruch, że mieszkańcy Sulejowa mają wielkie problemy, żeby zdążyć na czas do pracy w Piotrkowie i okolicy. Mieszkańcy Sulejowa również będą tą drogą jeździli