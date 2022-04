Uwaga! Będą utrudnienia na autostradzie A1 na odcinku Piotrków - Tuszyn

Jak podaje Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace będą prowadzone na jezdni zachodniej (kierunek Katowice) od 336 km (tuż za węzłem Tuszyn) - z ruchu na odcinku ok. 2 km zostanie wyłączona prawa strona jezdni, a jazda będzie możliwa tylko lewym pasem.

- Ekipy montujące oznakowanie niezbędne na czas prowadzonych prac, pojawią się na drodze ok. godziny 7.30, zaś zasadnicze prace rozpoczną się ok. godz. 9. Będą one trwały do ok. godz. 16. Po ich zakończeniu ruch będzie odbywał się całą szerokością jezdni. Prace będą prowadzone etapami do czwartku, 14 kwietnia. W miejscu, gdzie będą prowadzone zostanie wprowadzone ograniczenie do 80 km/h - opisuje Maciej Zalewski.