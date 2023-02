VI Bal Charytatywny dla Patryka Kabzińskiego w Dworze Kasztelan w Stefanówce ZDJĘCIA

VI Bal Charytatywny dla Patryka Kabzińskiego w Dworze Kasztelan

VI Bal Charytatywny dla Patryka Kabzińskiego zorganizowano 4.02.2023 w Dworze Kasztelan w Stefanówce gmina Rozprza. Całkowity dochód przeznaczono na leczenie Patryka chorego na duplikację genu MECP2. Podczas balu odbywały się aukcje charytatywne prowadzone przez Kamilę Kociołek i Annę Nowakowską. Licytowano m.in. obraz przekazany przez starostę piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka oraz zdjęcie Artura Popiołka z piotrkowskiego stowarzyszenia Kreatywni.

- Syn wymaga ciągłej rehabilitacji, to go utrzymuje przy życiu i na to zbieramy pieniądze - mówi Katarzyna Karwulewicz mama Patryka. Koszt jednego dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego wynosi około 10 tys. złotych.