W 2023 roku planują odstrzał 700 dzików w powiecie piotrkowskim. Ma to związek z wirusem AFS

Odstrzał dzików w lasach powiatu piotrkowskiego w 2023 roku

Jeszcze na początku kwietnia wojewoda łódzki wydał rozporządzenie dotyczące odstrzału dzików w całym województwie, także w naszym regionie. W sumie do odstrzału zakwalifikowano ponad 7 tys. sztuk zwierząt. Najwięcej, bo aż 770 dzików zostanie odstrzelonych w lasach powiatu piotrkowskiego.

Rozporządzenie już weszło w życie, a ma związek z Afrykańskim Pomorem Świń. Na terenie powiatu piotrkowskiego i m. Piotrkowa Trybunalskiego odstrzał odbędzie się w obwodach łowieckich nr 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 204, 205, 206, 208, 231, 232, 233, 234, 250, 251, 252, 274 - łącznie w ilości 770 sztuk.

Odstrzał odbędzie się do końca tego roku. Nie jest to największa liczba dzików, jaka zostanie odstrzelona w piotrkowskich lasach. Z informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim wynika, że bywały odstrzały do 3 tys. sztuk. W sąsiednich powiatach, na przykład w powiecie tomaszowskim odstrzelonych ma zostać 580 sztuk, z kolei w powiecie opoczyńskim 400.