W Piotrkowie szukają niani dla dziecka za... 6 zł. Ma sprzątać i zakaz używania telefonu

Piotrków: Szukają niani dla dziecka. Wymagania i stawki zaskakują

Rodzic za opiekę nad 3,5-letnim dzieckiem proponuje umowę i ubezpieczenie, ale stawkę wynagrodzenia różnicuje od 6 do 20 zł netto za godzinę zaznaczając, że w każdym przypadku do obowiązków niani będzie należało przygotowywanie śniadań, obiadów i kolacji oraz owoców i kanapek (sama też będzie mogła jeść), sprzątanie „stanowiska pracy” po każdym dniu i będzie miała ona zakaz używania telefonu (chyba, że do kontaktu z rodzicami lub w nagłych przypadkach), co łatwo będzie wyegzekwować, bo w domu są kamery.

Poza już wymienionymi obowiązkami, przy stawce 6 zł niania ma dotrzymywać dziecku towarzystwa i oglądać z nim TV. Za 7 zł bawić się z nim regularnie, za 8 zł dochodzi czytanie, rysowanie i spacery, za 9 zł ma jeszcze uczyć je literek i cyferek, a za 10 zł dołączyć kreatywne zabawy. By zasłużyć na stawkę 20 zł, trzeba mieć wykształcenie wyższe pedagogiczne i uczyć dziecko j. angielskiego. Rodzic przy tym zaznaczył, że hejt jest mu obojętny.