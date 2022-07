W Rynku Trybunalskim zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej ZDJĘCIA

W Rynku Trybunalskim zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej

Jednym z inicjatorów projektu ustawy jest poseł KO Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Jakuba oraz inne osoby niepełnosprawne. Obecnie renta socjalna wynosi 1217,98 zł netto, a najniższa krajowa 2363,56 zł netto.

Ci, którzy chcieliby poprzeć obywatelski projekt ustawy o podniesieniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości najniższej krajowej, mogą też zrobić to w każdy poniedziałek, środę i czwartek od godziny 10 do 16 w biurze poselskim Cezarego Grabarczyka, przy pl. Kościuszki 6/6 w Piotrkowie.