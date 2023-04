Weekend 14-16 kwietnia pełny atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w Piotrkowie i regionie!

W sobotę (15.04) na Stadionie Miejskim „Concordia” przy ul. Żwirki 6 odbędzie się I Turniej Fan Klubów Drużyn Zagranicznych o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.

W zmaganiach udział weźmie 10 drużyn. W sobotnim turnieju wezmą udział drużyny utworzone przez sympatyków europejskich klubów piłkarskich. Zawody rozpoczną się o godz. 8.30 na Stadionie Miejskim „Concordia” przy ul. Żwirki 6. W turnieju wezmą udział fankluby takich drużyn jak m.in.: FC Barcelona, Atlético Madryt, AC Milan, Tottenham, Valencia, Chelsea, Inter Mediolan, Manchester United, SD Eibar. Zespoły będą walczyć o Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.

Spektakl dla najmłodszych w MOK

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych na kolejne spotkanie z teatrem, które odbędą się w niedzielę, 16 kwietnia. Na scenie wystąpi Amatorski Teatr Młodego Widza. Bilety już w sprzedaży.

- Tym razem zapraszamy dzieciaki na opowieść o "O smoku wawelskim" w wykonaniu Autorskiego Teatru Młodego Widza. Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. Wokół zamku rosło i rozwijało się miasto, ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, aż do momentu, kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieździł się ogromny i straszny smok, który pożerał owce i baranki. Nikt nie znał sposobu na pokonanie smoka, nawet najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwagi, by stanąć do walki ze smokiem. Lecz nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się miejski szewczyk - szewczyk Dratewka, który wpadł na genialny pomysł... Jaki? Tego dowiecie się podczas spektaklu... - zapraszają pracownicy MOK.