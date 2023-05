Wernisaż wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie. Zobacz piękne obrazy nicią malowane ZDJĘCIA

W galerii piotrkowskiego ośrodka kultury można oglądać nową wystawę "Nicią malowane". To wystawa wyjątkowych obrazów "namalowanych" wełną. Swoje prace pokazały uczestniczki zajęć tkackich, które odbywają się pod okiem mistrza, Józefa Jakubczyka.

- Jest to technika tworzenia obrazów malarskich, ale z wełny. Według starej, klasycznej techniki można to porównać do gobelinów, naszych arrasów na Wawelu. Technika pozostała niezmienna, na lnianej osnowie przeplata się wełnianym, kolorowym wątkiem i tworzy się obraz - mówi Józef Jakubczyk, piotrkowski artysta plastyk, który prowadzi warsztaty w MOK. - To bardzo pracochłonna sztuka. Z drugiej strony, w naszych szybkich czasach, to dobry odpoczynek dla psychiki.