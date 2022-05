Wielka akcja krwiodawstwa w Moszczenicy dla chorego Mateuszka, 8.05.2022 - ZDJĘCIA

ROZMOWA Dieta w rekonwalescencji: te mity mogą przeszkadzać w powrocie do zdrowia! Dietetyk radzi, co powinien jeść pacjent po chorobie lub operacji

Co trzeba jeść, by szybko wrócić do zdrowia po chorobie? Czy dla rekonwalescenta najlepsze są posiłki domowe? Czy najzdrowsze produkty zawsze będą pomocne? Na...