Wielkanoc 2023 w Piotrkowie Tryb. W Wielką Sobotę piotrkowianie święcą pokarmy - ZDJĘCIA

Uroczyste święcenie pokarmów w piotrkowskich kościołach

Wielka Sobota to dla świętujących Wielkanoc ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Również w tym dniu nie ma mszy, ale w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanych Grobach Pańskich.

Nie inaczej w sobotę, 8 kwietnia, było w piotrkowskich świątyniach. Od rana mieszkańcy śpieszyli do kościołów z wielkanocnymi koszyczkami. W wielu parafiach zdecydowano się wystawić stoły na dziedzińce. Po poświęceniu pokarmów, wierni często wchodzili do kościoła, by pomodlić się przy Grobie Pańskim lub skorzystać ze spowiedzi. W koszyczkach mieli wędliny, chleb, jajka, kurczaki i zajączki. Księża życzą spokojnych świąt i dni pełnych nadziei.