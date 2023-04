Wierzejskie Morsy z Piotrkowa oficjalnie zakończyły sezon morsowania kąpielą w Słoneczku na Bugaju, było także ognisko ZDJĘCIA

- Żegnamy tegoroczny sezon morsowania kiepską pogodą, ale już myślimy o nowym - mówi Arkadiusz Jakubiak z Wierzejskich Morsów. Mamy w grupie około 50 osób aktywnie morsujących. Cieszę się bardzo, że w tym roku trafiło do nas dużo nowych osób, które razem z nami korzystają z zimnych kąpieli. Podczas morsowania wydziela się dużo endorfin, czyli hormonów szczęścia. Jeśli popatrzymy na morsów, to zawsze są to pogodni i uśmiechnięci ludzie. Serdecznie zapraszamy, żeby dołączyć do nas w najbliższym sezonie.