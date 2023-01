Właścicielka sklepu w Piotrkowie nie udźwignie podwyżki cen ciepła - kończy działalność po 12 latach

Od 1 stycznia 2023 w Piotrkowie drastycznie wzrosły opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę dostarczane przez Elektrociepłownię Piotrków Sp. z o.o. Podwyżki zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Wszyscy odbiorcy miejskiego ciepła podnieśli ceny o niemal 100% dla odbiorców indywidualnych: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego o 94 %, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o 90%.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podniosła ceny od 86% do 94% od 1 stycznia. Ale już ostrzega mieszkańców na swojej stronie internetowej przed możliwością kolejnych podwyżek nawet o kolejne 200% po 30 kwietnia 2023, bo tylko do tego czasu działa rekompensata dla indywidualnych odbiorców ciepła.

Odbiorcy, którzy ogrzewają miejskim ciepłem lokale usługowe są w znacznie gorszej sytuacji niż mieszkańcy. Od nowego roku płacą za ciepło więcej nawet o 400%. Część z nich już dziś likwiduje działalność gospodarczą, gdyż takich podwyżek nie są w stanie udźwignąć. Tak jest m.in. w przypadku właścicielki osiedlowego sklepu spożywczego przy ul. Jagiellońskiej w Piotrkowie. Sklep, do którego przyjeżdżali klienci z całego miasta, po warzywa, owoce, pieczywo i wypieki kończy działalność z powodu drastycznych podwyżek kosztów ogrzewania.