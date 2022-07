Woda w Sulejowie skażona bakterią coli. Sanepid ostrzega mieszkańców korzystających z wodociągu publicznego w gminie Sulejów

Badania jakości wody z wodociągu publicznego w Sulejowie, który zaopatruje w wodę miejscowości: Sulejów, Poniatów, Włodzimierzów, Kałek, Podkałek, Witów, Kolonia Witów, Borkowice, Borkowice Mokre, Korytnica, Koło, Przygłów, Uszczyn, Nowa Wieś, Kłudzice oraz Strzelce w gminie Mniszków (około 250 osób), wykazały obecność bakterii grupy coli oraz przekroczoną ogólną ilość mikroorganizmów w 22 st. C po 72h.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia - przestrzega Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.

"Wodę przeznaczoną do spożycia należy gotować przez minimum dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet." - dodaje piotrkowski sanepid.