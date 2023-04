Wolborski Saganek 2023, przegląd potraw kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wolbórz. Jakie potrawy przygotowano w tym roku? ZDJĘCIA

"Zielony stół" - to potrawy wiosenne, zdrowe i zawierające mnóstwo witamin. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 15 potraw, które degustowali członkowie komisji, w skład której byli burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Klewin i dyrektor WCK Kamila Dubilas.

- To dla mnie wielka radość, że mamy takie tradycje kulinarne w naszej gminie, mówił Andrzej Jaros, burmistrz Wolborza. Zaangażowanie członkiń KGW zawsze zasługiwac będzie na moje podziękowania, dlatego cieszę się, że mogę tu być wraz z przewodniczącym rady, by wspólnie podziwiać to co panie przygotowują dla naszej społeczności.