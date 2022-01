WOŚP 2022 w Piotrkowie. Orkiestra gra w Focus Mall i centrum Echo, ale część wydarzeń odwołano ze względu na pogodę ZDJĘCIA FILM

W ramach tegorocznej orkiestry w galerii Focus Mall odbywają się występy i licytacje, z kolei przy ul. Narutowicza oraz na parkingu przy CH Echo zorganizowano MOTO-WOŚP.

Główną sceną finału w 2022 w Piotrkowie miał być amfiteatr miejski. To tam miały się odbyć popołudniowej koncerty i licytacje, tam miało być tradycyjne światełko do nieba - niestety do południa okazało się, że te wydarzenia zostały odwołane. Jak wyjaśniał Dariusz Cecotka, szef sztabu nr 3657, do tej trudnej decyzji, organizatorów zmusiła pogoda.