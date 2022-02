WOŚP 2022 w Wolborzu: Uzbierali ponad 72 tys. zł, ale licytacje ciągle trwają ZDJĘCIA kw

Finał 30. edycji WOŚP w Wolborzu znów okazał się rekordowy. Sobotnie morsowanie i fitness, a także niedzielne licytacje, koncerty, a przede wszystkim zbiórka pieniędzy do puszek, już przyniosły ponad 72 tys. zł. To jednak nie koniec, bo na allegro ciągle trwają kolejne licytacje. - Może "dobijemy" do 75 tys. zł - mówi Marta Smejda, szefowa sztabu.