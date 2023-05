Wraki na parkingach w Piotrkowie - auta blokują miejsca parkingowe na os. Wyzwolenia ZDJĘCIA

- Ponieważ samochód stoi poza droga publiczną, strefą ruchu lub strefą zamieszkania, biorąc pod uwagę przepisy prawa, brak jest podstaw do jego odholowania - tłumaczy Jacek Hofman, komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie. - Zarządca tego parkingu (czyli w tym wypadku Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - przyp. red.) został powiadomiony o sposobie postępowania, aby ten problem skutecznie rozwiązać. Na to, czy to zrobi i kiedy nie mamy już wpływu.