Wspinaczka na chodniki w Gazomi Starej. Wystają nawet 35 cm powyżej podwórek. Zobaczcie budowę drogi za 5,2 mln zł

Wspinaczka na chodniki w Gazomi Starej. Wystają nawet 35 cm powyżej podwórek. Budowa drogi za 5,2 mln zł

Wątpliwości do znacznie podwyższonej niwelety drogi mieszkanka zgłaszała już na spotkaniu z projektantem, ale - jak wspomina - usłyszała wtedy, że „tak musi być” i że uwagi będzie można wnosić jeszcze „w trakcie budowy”. Skonfrontować tego już jednak nie sposób, bo projektant (właściciel firmy z Piotrkowa) zmarł.

Wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek wskazywał, że inwestycja jest trudna, bo „na odcinku 2 km trzeba dopasować do siebie wysokość wjazdów i chodników przy wszystkich posesjach”. W efekcie wyboru tzw. średniej niwelety przy różnych posesjach różnie to wygląda, bo o ile przy tych położonych wyżej nie ma problemu, to przy tych, które są niżej, duże różnice poziomów w zestawieniu z chodnikiem widać gołym okiem.