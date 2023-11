Wspominamy twórczość Krzysztofa Kamińskiego. W Piotrkowie wystawił dwa największe spektakle ZDJĘCIA, FILM

To właśnie w Piotrkowie z sukcesem wyreżyserował dwa widowiska historyczne - "Zygmunt August w Piotrkowie" oraz „Kmicic Europy. Sąd nad Krzysztofem Arciszewskim w mieście Trybunalskim Piotrkowie” - z udziałem znakomitych polskich aktorów. Był także współautorem scenariuszy do obu spektakli. Sięgnęliśmy do naszego archiwum, by przypomnieć, jak to w naszym mieście odbył się historyczny sąd nad Arciszewskim.

Na scenie pojawiły się wówczas gwiazdy polskiego kina i teatru - Olaf Lubaszenko, Ewa Dałkowska, Marek Siudym, Jerzy Zelnik, Włodzimierz Adamski, Piotr Krukowski, Sambor Czarnota, ale także osoby znane w Piotrkowie, w tym politycy. Z uznaniem publiczność przyjęła brawurowy monolog Ewy Dałkowskiej, wcielającej się w postać żony zamordowanego Kaspra Brzeźnickiego.