Wybił szybę w szkole, bo pokłócił się z dziewczyną. Policja zatrzymała wandala.

Piotrkowscy policjanci otrzymali 17 stycznia 2023 roku zgłoszenie, że w jednej ze szkół na terenie miasta ktoś wybił szybę. Sprawą zajęli się wywiadowcy z KMP w Piotrkowie.

Na nagraniu z kamer monitoringu szkolnego policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który stojąc przy budynku uderza ręką w szybę okienną, po czym odchodzi i idzie w kierunku centrum miasta, relacjonuje asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Policjanci dokonali dokładnej analizy zapisu z monitoringu i o wszystkich zebranych informacjach poinformowali inne patrole, podając rysopis wandala. Już na drugi dzień wywiadowcy patrolując ulice zauważyli mężczyznę o podobnym wyglądzie. Mundurowi od razu zareagowali i wylegitymowali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa. Mężczyzna przyznał się, że poprzedniego dnia wybił szybę w szkole. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że pokłócił się z dziewczyną, a na szybie okiennej wyładował swoją złość

.

Wandal został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.