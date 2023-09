Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 10) i Senatu (okręgi nr 28, 29) Redakcja Naszemiasto.pl

Sprawdź kandydatów do Sejmu z okręgu nr 10 i Senatu z okręgów nr 28, 29 Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Zbliża się czas, kiedy będziemy uczestniczyć w wyborach 2023. Oto pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 10 i do Senatu z okręgów numer 28, 29. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który stara się o uzyskanie mandatu posła i na jednego z kandydatów na senatora. Tu możecie zobaczyć, kto wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych 2023.