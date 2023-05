Wycieczki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Piotrkowa Trybunalskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Piotrkowa Trybunalskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Zalew Sulejowski (Miało być "Wokół" :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,96 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 1 160 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 392 m Ulixes poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego Miła, niespieszna wycieczka z kilkoma atrakcjami. Leśne ścieżki częściowo piaszczyste, a więc powolna jazda. Powrót asfaltami, bo było już późno.

Spotkaliśmy małą sarnę i lisa u kogoś na podwórku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Orlich Gniazd Stopień trudności: 2.0

Dystans: 210,3 km

Czas trwania wyprawy: 56 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 2 513 m

Suma zjazdów: 2 609 m Trasę dla rowerzystów z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Maciejkicior87

Trasa rowerowa Szlaku Orlich Gniazd miejscami jest dość trudna (rower trekingowy z trzema sakwami). Wymagająca dobrej kondycji. W dużej mierze poprowadzona drogami gruntowymi. Miejscami bardzo piaszczystymi, kamienistymi. Do tego teren pagórkowaty, sporo wyczerpujących podjazdów, ale też świetnych zjazdów. Na których, po asfalcie, bez kręcenia pedałami osiąga się grubo ponad 50 km/h. Szlak Orlich Gniazd jest dobrze oznakowany, niepotrzebna jest żadna mapa czy nawigacja. Ja w dwóch miejscach odbiłem od szlaku. Przed Trzebniowem organizowano wyścig kolarski. Straż zagradzała drogę, więc musiałem zmienić trasę. W innym miejscu zobaczyłem stromy, gruntowy, kamienisty podjazd, więc stwierdziłem - nie, pojadę asfaltem, który też prowadzi pod górę, ale na pewno będzie dużo łatwiej. Było ciężko, ale widoki ze szczytów jak i zjazdy- kapitalne. Szlak Orlich Gniazd łączy Kraków z Częstochową i przebiega przez większość Orlich Gniazd, czyli jurajskich zamków i warowni. Niektóre z nich wybudowane zostały na skałach przekraczających 30 m wysokości!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak rowerowy Stadion - Słowik Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,08 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 124 m

Suma zjazdów: 121 m Rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego trasę poleca Aleszprycha.pl Czerwony szlak rowerowy Stadion – Słowik to trasa zaczynająca się na terenie kieleckiego terenu rekreacyjnego Stadion Leśny, a kończąca na krańcu miasta w dzielnicy Słowik, miejsca znanego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku jako wczasowiska nad rzeką Bobrzą. Wypoczywał tu także Stefan Żeromski w czasach szkolnych, o czym wspomina w swoich dziennikach. Trasa łatwa, prowadzi urokliwymi terenami południowej części Kielc. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwaty i krajobrazy Spalskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 2 944 m

Suma zjazdów: 2 918 m Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Irki2

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Nasiol23 poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj

