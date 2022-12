Wycieczki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,34 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 272 m

Suma zjazdów: 274 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Aleszprycha.pl

Rodzinny Szlak Rowerowy „Śladami Tetrapoda” to trasa 18 km. Nawierzchnia asfaltowa 80%, poza tym drogi szutrowe i leśne. Szlak jednokierunkowy średniej trudności na rowery trekkingowe i górskie. Trudność na trasie to podjazdy, około 2.5 km podjazd przez całą wieś Zalezianka do wsi Występa, potem pagórkowate Belno i podjazdy w Zachełmiu.

Największą atrakcją szlaku jest niewątpliwie kamieniołom „Zachełmie”. To wyjątkowe miejsce, to właśnie w tym kamieniołomie odkryto tropy tetrapoda. Odkrycie śladów najstarszych tetrapodów, stanowiących ogniwo przejściowe

pomiędzy rybami a zwierzętami czworonożnymi, przesunęło datowanie wyjścia kręgowców ze środowiska wodnego na ląd o około 18 milionów lat wstecz.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 807 m

Suma zjazdów: 1 806 m