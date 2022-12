Wypadek na ul. Łódzkiej w Piotrkowie, droga jest całkowicie zablokowana ZDJĘCIA

Wypadek na ul. Łódzkiej w Piotrkowie, droga jest całkowicie zablokowana

Do wypadku doszło 24 grudnia 2022 przed godziną 14 na prostym odcinku ul. Łódzkiej w Piotrkowie podczas manewru wyprzedzania. Kierowca seata leona zarejestrowanego w powiecie piotrkowskim jadący w kierunku Łodzi uderzył podczas wyprzedzania w volkswagena golfa zarejestrowanego w Piotrkowie. Kierujący golfem jadący od strony Kauflandu chciał skręcić na osiedlowy parking. Siła uderzenia musiała być ogromna, gdyż z golfa zostało wyrwane koło wraz z zawieszeniem. Na drodze panowały złe warunki do jazdy, jezdnia była mokra i padał deszcz. W wyniku wypadku do szpitala trafił kierujący volkswagenem golfem. Ulica Łódzka jest całkowicie zablokowana na wysokości nr 33.

-

Około godz. 13.50 zostaliśmy zadysponowani dwoma zastępami do zderzenia dwóch samochodów osobowych przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie, mówi kpt. Piotr Misztela z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie. Po przyjeździe na miejsce wypadku zastaliśmy dwa rozbite pojazdy, w każdym z nich podróżowała jedna osoba. Osoby wyszło samodzielnie z pojazdów. Kierujący golfem z raną tłuczoną i ciętą głowy został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Kierujący seatem nie miał widocznych obrażeń

.

Na miejscu pracuje policja i straż pożarna.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić na miejscu zdarzenia, że kierowca seata leona twierdzi, iż golf nie miał włączonego kierunkowskazu i zajechał mu drogę podczas manewru wyprzedzania.