Wypadek na ul. Wyzwolenia w Piotrkowie. Na drodze rozbite ferrari, policja kieruje objazdami. ZDJĘCIA

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło w niedzielę, 21 maja, na ul. Wyzwolenia w Piotrkowie. Zderzył się dwa samochody osobowe - ferrari i mazda. Kierowcy zostali zabrani do szpitala.

To kolejny wypadek, do którego w ten weekend doszło w Piotrkowie. W sobotę na skrzyżowaniu z ul. Jeziorną samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ranny motocyklista trafił do szpitala.