Wypadek w Piotrkowie na Sulejowskiej, trzy osoby zostały ranne - 9.02.2023 ZDJĘCIA

Wypadek w Piotrkowie na Sulejowskiej, trzy osoby zostały ranne

Na skrzyżowaniu ulicy Sulejowskiej i Dalekiej zderzyły się ford mondeo kombi i audi a4 kombi. Do wypadku doszło w czwartek 9.02.2023 przed godz. 22.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić ford jechał ulicą Sulejowską i skręcając w ulicę Daleką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z audi, które jechało od strony Sulejowa w kierunku Piotrkowa W wyniku wypadku trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie.