Wypadki i kolizje na śliskich drogach w Piotrkowie na Dmowskiego i w powiecie piotrkowskim mat. KMP Piotrków Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W poniedziałkowe popołudnie (17.01.2022) na terenie Piotrkowa i powiatu doszło aż do 14 wypadków i kolizji na śliskich drogach, do których wzywano policję. O tym, że śliska nawierzchnia, niezachowanie ostrożności czy nadmierna prędkość mogą skutkować niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi, przekonali się m. in. uczestnicy wypadku drogowego na ulicy Dmowskiego w Piotrkowie oraz kolizji w Sobakowie, w gminie Gorzkowice.