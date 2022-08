Wyrok za spowodowanie wypadku po pijanemu w Rękoraju. Przedsiębiorca z gminy Moszczenica skazany przez Sąd w Piotrkowie (nieprawomocnie)

Do poważnego wypadku drogowego doszło 21.08.2021 w samo południe. To była sobota. Kilka minut po godzinie 12:00 na drodze gminnej pomiędzy Rękorajem a Gajkowicami. Kierujący mercedesem jechał od strony Gajkowic, gdy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwka peugeotem.

Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, przy czym 37-letni kierujący peugeotem doznał ciężkich, zagrażających życiu, obrażeń ciała. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że sprawca wypadku miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Za kierownicą mercedesa siedział Sebastian G., znany w gminie przedsiębiorca, który już rok wcześniej został skazany za... kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.