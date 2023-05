Wyrzuciła szczeniaki w reklamówce. Dzięki czujności świadka zatrzymano 50-letnią piotrkowiankę

- Dzięki zaangażowaniu już po chwili ustalili właścicielkę. Kobieta zmieniała zeznania, nie potrafiła dokładnie określić kiedy jej suka się oszczeniła i w dalszym ciągu zmieniała wersję wydarzeń. Pies został zabrany do lekarza weterynarii, który oświadczył, że do oszczenienia doszło tej samej doby - dodaje asp. sztab. Gajewska.

Suka została przewieziona do schroniska, by móc wykarmić szczenięta. Natomiast właścicielka trafiła do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za popełnione przestępstwo kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.