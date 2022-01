Wysokie mandaty dla piratów drogowych w Piotrkowie. Dwoje kierowców straciło też prawo jazdy

Wysokie mandaty dla piratów drogowych w Piotrkowie. Przez miasto pędzili z prędkością powyżej 100 km/h

23 stycznia policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości na terenie Piotrkowa. Około godziny 15.30 zatrzymali do kontroli skodę, której kierująca w obszarze zabudowanym przekroczyła prędkość o 58 km/h.

38-latka, zgodnie z nowym taryfikatorem, otrzymała mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych.

- Kobieta popełnione wykroczenie tłumaczyła pośpiechem - informuje st. asp. Izabela Gajewska, rzecznik prasowy KMP w Piotrkowie.

Chwilę później do kontroli został zatrzymany 20-latek kierujący audi, który przekroczył prędkość o 54 km/h. Uprawnienia do kierowania pojazdami posiadał niecały rok. On również otrzymał mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych. W obu przypadkach policjanci zatrzymali prawa jazdy na okres trzech miesięcy.