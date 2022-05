Wysokie stawki opłaty targowej na bazarze w Piotrkowie przy Dmowskiego. Kupcy są oburzeni

- Miasto wynajmuje dużemu przedsiębiorcy działkę w bardzo dobrym punkcie za kwotę 3.482 zł netto za powierzchnię ok. 1 600 m2. Jak łatwo policzyć, opłata wynosi około 2 zł za 1 metr kwadratowy - wskazywał radny Janik. - Czy to jest dużo? Trudno powiedzieć, ale pewne jest, że dużo płacą kupcy miejscy za tzw. placowe, ponieważ płacą oni 5 złotych dziennie za 1 m2 do Urzędu Miasta oraz dodatkowo ok. 500 zł dla zarządcy targowiska. Przyjmując, że średniej wielkości stoisko to około nawet 20 m2 razy stawka dzienna i razy 30 dni, wychodzi łącznie 3.000 zł. Wygląda na to, że kupiec, który chce handlować pietruszką i ziemniakami z własnego pola zapłaci miesięcznie za te 20 m2 prawie tyle, co bogaty przedsiębiorca za 1.600 m2. Podsumowując, sprzedając pietruszkę trzeba zapłacić średnio 75 razy więcej niż ww. przedsiębiorca - wyliczał.