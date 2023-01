Wystawa rzeźby w ODA w Piotrkowie "13/PIĄTEK/13" - ZDJĘCIA

- 13 piątek to przypadek. 13 artystów to nie przypadek, tylu ich jest. Na co dzień spotykają się w szczególnym miejscu – w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Współtworzą oni zespół wykładowców Instytutu Rzeźby. Pod ich kierunkiem studenci nabywają umiejętności i wiedzy, by wkrótce zacząć kroczyć samodzielną artystyczną drogą - pisze dr Zofia Władyka-Łuczak. - 13 osób, 13 postaw twórczych, 13 postaw wobec siebie i świata. 13 osób, zmagając się z materią i przestrzenią, odkrywa cząstkę swego artystycznego wyrazu. Nowo powstający czternasty świat to już ten przynależący tylko do Ciebie – do widza.