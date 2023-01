Wzruszające listy do św. Mikołaja pensjonariuszy DPS w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim. Paczki trafiły do potrzebujących - ZDJĘCIA

Pensjonariusz DPS prosili w listach do świętego Mikołaja o bardzo skromne prezenty, a czasem - co aż przykre, że łza się w oku kręci - o podstawowe produkty pierwszej potrzeby.

Pan Czesław z Piotrkowa prosił napisał do św. Mikołaja o wełniane szalik i skarpety, origami, puzzle i gorzką czekoladę. Pani Marianna (84 l.) poprosiła o koszulę nocną, pani Irena (65 l.) o puzzle, słodycze i rajstopy, Lucyna (81 l.) o piżamę, pan Henryk o płyn do prania, płyn do płukania, ręczniki papierowe, herbatę owocową i słodycze. Pani Teodozja poprosiła o kawę Tschibo (żółtą), herbatę liściastą, kapsułki do prania i ręczniki papierowe. Pan Leszek (74 l.) z domu seniora poprosił o nową piżamę, slipy, zeszyty w kratkę i długopisy...