XIII Piotrkowska Giełda Staroci zainaugurowała sezon. Zobacz, jakie perełki można znaleźć na stoiskach przy zamku w Piotrkowie. ZDJĘCIA

XIII Piotrkowska Giełda Staroci zainaugurowała sezon

XIII Piotrkowska Giełda Staroci zainaugurowała tegoroczny sezon. Organizatorem Giełdy jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, stoiska handlowe rozstawione są na terenach przylegających do dawnego zamku królewskiego przy ul. Zamkowej. Podczas inauguracji było wielu wystawców, kolekcjonerów i miłośników rzeczy dawnych. Wystawcy oferowali do sprzedaży rozmaite „przedmioty z duszą”. Były wśród nich m.in. wyroby ze szkła, porcelany, zegarki, książki, militaria, fotografie, numizmaty, odznaczenia i medale, judaika, srebra, czy biżuteria. Do sprzedaży oferowano także komiksy, płyty, kasety, a nawet instrumenty muzyczne.