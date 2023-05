Za nami festyn rodzinny przy Parafii im. Jana Pawła II w Piotrkowie. Świetna zabawa i akcja pomocy dla chorej Oli - ZDJĘCIA

Festyn rodzinny odbył się w Parafii im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, 20 maja 2023

Po raz pierwszy Parafia im. Jana Pawła II w Piotrkowie zorganizowała festyn rodzinny połączony z akcją charytatywną. Uczestnikom festynu towarzyszyła nie tylko dobra zabawa i moc atrakcji i szczytny cel.

- Pierwszy piknik parafialny to przede wszystkim integracja, przybliżenie nauki Jana Pawła II, przypomnienie na nowo. Jak wiemy to bogate nauczanie, ale dla młodego pokolenia, to już postać historyczna. Chcemy, by to przypominanie miało też taki wymiar wielowątkowy - zabawy, integracji, poznawania się, to również niesamowite zaangażowanie wielu osób, wiele tygodni pracy ludzi, którzy z własnej inicjatywy chcieli pomóc. To również nauczenie się pomagania, bo im więcej osób uczestniczy w jakiejś inicjatywie pomocy, tym owoc tego jest bardziej obfity. Takie dzielenie się pomocą, gdzieś zawsze wraca - mówił ks. Jacek Tyluś, proboszcz piotrkowskiej Parafii Jana Pawła II.