Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. Solidarna Polska w Piotrkowie nie zgadza się - ZDJĘCIA

Konferencja przedstawicieli Solidarnej Polski w okręgu piotrkowskim odbyła się przy skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i Wojska Polskiego. Wybór miejsca nie był przypadkowy - to właśnie tam, tuż po grudniowych świętach przy strefie płatnego parkowania paliła się luksusowa, elektryczna tesla.

- I może nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież samochody czasami płoną, ale okazało się, że ugasić takiego elektryka nie jest wcale łatwo i straży zajęło to ponad pięć godzin. A jeszcze do tego sprowadzono specjalny kontener wypełniony płynem, w którym już wydawało się, że będzie trzeba zanurzyć ten samochód, dlatego że ogniwa elektryczne w tych akumulatorach, które akurat są przyczyną tego zapalenia samochodu, one ciągle wytwarzają jakieś spięcia i nie da się ugasić tych samochodów w taki normalny sposób, wodą - mówiła Ewa Wendrowska z Solidarnej Polski i radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.